Antalya'da 'kira artışı'nda anlaşamayınca iş yerinin duvarını kazma ve kürekle kıran mülk sahibi M.İ., şimdi de kiracısı Halil Mert'in elektriğini kestirdi.

DHA'nın haberine göre 3 suçtan hakkında dava açılan mülk sahibi, ayrıca Mert'e ihtarname çekip, iş yerini boşaltmasını istedi.

Kepez ilçesinde yaşayan Halil Mert, iş malzemelerini koymak için kullandığı depoyu 6 yıl önce M.İ.'den kiraladı. Kiralarını düzenli yatıran Mert, 2 bin 250 lira olan kirasını artırma süresi gelince iş yeri sahibi ile görüştü. İş yeri sahibi M.İ. kendisinden 7 bin lira isteyince Mert, bu miktarı ödemeyeceğini söyledi. Mert, kira ödeme günü gelince yasal olarak belirlenen zammın üzerine çıkarak, kira bedeli olarak depo sahibinin hesabına 4 bin lira yatırdı. Ancak kiranın 7 bin lira olmasını söyleyen M.İ., depoyu boşaltmasını istedi.

Mert, depoyu boşaltmayacağını söyledi. Eline kazma ve kürek alan M.İ., deponun duvarına vurup, Mert'e küfretti. Mert, M.İ.'nin kazmayla duvarı kırdığı ve kendisine küfrettiği anları cep telefonuyla görüntüledi. Olayın ardından Mert, iş yerine zarar veren ve kapısına asma kilit takarak girişini engelleyen M.İ.'den şikayetçi oldu. 'Tehdit', 'hakaret' ve 'konut dokunulmazlığı ihlal' nedeniyle açılan ve geçen ay ilk duruşması görülen dava ertelenirken, M.İ. bu kez iş yerinin elektriğini kestirdi. M.İ. ayrıca sözleşmesi devam eden Mert'e noterden ihtarname çekerek, sözleşmenin yenilenmeyeceğini belirterek, iş yerini boşaltmasını istedi.

"2-3 BİN LİRA FARK YÜZÜNDEN BUNLARI YAŞIYORUM"

İş yerinde elektrik olmayınca işlerinin aksadığını söyleyen Halil Mert, "Geçen sene kira artışlarından dolayı sıkıntı yaşamaya başladık. 2 bin 250 lira olan kira için 7 bin lira talep etti. Devletin belirlediği oranı talep ettim ancak itiraz etti. Anlaşamayınca önce çıkmamı istedi, kabul etmeyince kazma ile iş yerimin duvarını kırdı. Ben de kendisinden şikayetçi oldum. Kazma ile kırdığı yeri de geçici bir çözümle kapattık. Geçen ay dava görüldü. Ona rağmen iş yerimin elektriklerini kesti" dedi.

Tehdit edildiğini de iddia eden Mert, "Dava devam etmesine rağmen bana noterden ihtarname çekti. Sözleşmemiz devam etmesine rağmen 'bu yıl sözleşmenizi yenilemeyeceğiz, depoyu boşaltın' diyerek ihtarname gönderdi. Resmen 'kimseyi tanımam, depomu boşalt' demek istiyor. Elektrik olmadığı için güvenlik kameralarım çalışmıyor. Sırf 2-3 bin lira fark yüzünden bunları yaşıyorum" diye konuştu.