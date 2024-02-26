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        Haberler Gündem 3. Sayfa Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son! - Son dakika haberleri

        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!

        Ordu'nun Ünye ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 30 yaşındaki Metin Türk hayatını kaybetti. Kazada, 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden sürücü, çektiği drift videoları ve yediği trafik cezaları ile gündeme gelmişti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 07:47 Güncelleme: 26.02.2024 - 07:48
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        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
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        Ordu'da kahreden kaza, dün sabah saatlerinde Ünye ilçesi İnkur Mahallesi'nde meydana geldi.

        KONTROLÜ KAYBEDİP TAKLA ATTI

        DHA ve İHA'da yer alan habere göre Metin Türk'ün (30) kontrolünü yitirdiği kamyonet, kaldırıma çarparak takla attı.

        KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

        Kazada sürücü Türk, annesi Emine Türk (53), evine tadilat için götürdüğü ustalar Ali Cuni (35) ve Dursun Cuni (38) yaralandı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazada ağır yaralanan Metin Türk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        DRİFT İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

        Öte yandan sürücü Metin Türk, daha önceden çektiği drift videoları ile gündeme gelmiş, ulusal basında da yer almıştı. Drift tutkusu ile tanınan Metin Türk, 15 Haziran 2023 tarihinde verdiği röportajda o zamana kadar yaklaşık 300 bin TL trafik cezası yediğini belirtmişti.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        #ordu
        #Son dakika haberler

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