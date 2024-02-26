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        Haberler Gündem 3. Sayfa MAĞDUR OLMUŞ! Hamile kadını boğdu! Gizli duruşma istedi! - Son dakika haberler

        Hamile kadını boğdu! Gizli duruşma istedi! Mağdur olmuş!

        Bursa'da, ilişki sırasında dini nikahla birlikte yaşadığı 5 aylık hamile olan 43 yaşındaki N.M.T.'nin, boğazını sıkıp ölümüne neden olduğu suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık 42 yaşındaki Y.A.M.A., çıktığı son duruşmada olayın basında yer alması nedeniyle kendisinin ve ailesinin mağdur olduğunu söyleyerek, duruşmanın gizli görülmesini istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:01 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:01
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        Hamile kadını boğdu! Gizli duruşma istedi! Mağdur olmuş!
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        Bursa'da olay, 2023 Temmuz ayında Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Y.A.M.A. (42), 4 çocuğunun annesi olan M.A.'dan Aralık 2022’de boşandıktan sonra, uzaktan akrabası olan N.M.T. (43) ile dini nikah yaparak birlikte yaşamaya başladı.

        HAMİLE KADINI BOĞDU

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, olay günü öğle saatlerinde Y.A.M.A. ile N.M.T. birliktelik yaşadı. İlişki sırasında Y.A.M.A., N.M.T.’nin başını yataktan aşağı sarkıttı. Y.A.M.A. ardından her iki kolu vücudunun altında kalan hamile kadının boğazını önce sağ, sonra da sol eliyle sıktı.

        ARKADAŞLARIYLA BULUŞMAYA GİTTİ

        Bu sırada, boğazından hırıltı sesi gelip ağzından köpük çıkan kadın hareketsiz kaldı. Durumu fark eden Y.A.M.A., saat 13.00 sıralarında evden çıkıp arkadaşları ile buluşmaya gitti. Saat 17.00 sıralarında tekrar geldiği evde, N.M.T.'nin hareketsiz yattığını gören şüpheli, bu kez cep telefonu ile aradığı arkadaşı İ.O.'dan yardım istedi.

        KADIN HAYATINI KAYBETTİ

        Eve gelen İ.O., sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde N.M.T.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Y.A.M.A.'yı gözaltına aldı.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Emniyetteki sorgusunda, N.M.T.'yi bilerek ve tasarlayarak öldürmediğini söyleyen şüpheli, olayın birliktelik sırasında fantezi yapmak istemesi sonucu yaşandığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A.M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        BAŞSAVCILIK: FANTEZİ SÜSÜ VERDİ

        Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, “Tanığın ifadesinin ardından yapılan soruşturma sonunda, Suriye uyruklu Y.A.M.A.’nın, birliktelik sırasında cinsel fantezi süsü vererek, hamile olduğunu bildiği N.M.T.’nin boğazını sıkıp öldürmek sureti ile üzerine atılı suçu işlediği belirlendi” görüşüne yer verildi.

        KASTEN ÖLDÜRMEDEN CEZA İSTENDİ

        Hakkında, Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Y.A.M.A. mahkemedeki savunmasında, N.M.T. ile aralarında hiçbir sorun olmadığını belirtti ve "Ben, eşimi kesinlikle öldürmek istemedim” dedi.

        "BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ OLABİLİR"

        Y.A.M.A., mahkeme başkanının maktulün boynundaki morlukların nasıl olduğu sorusuna ise “Ölüm olayı birliktelik sırasında istemeyerek meydana geldi. Birliktelik yaşadığım kişi amcamın kızı olur, onu neden öldürmek isteyeyim. Onu çok seviyordum. Çok uzun süre cinsel birliktelik yaşadık. Boynundaki morarmalar onu öptüğüm için olabilir. Nasıl öldüğü ile ilgili bir fikrim yok o esnada beyin kanaması da geçirmiş olabilir” diye yanıt verdi.

        ESKİ EŞ: ÇOCUĞU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORDU

        Sanığın, 19 yıl önce ülkesinde evlenip, olaydan 8 ay önce boşandığı M.A. ise soruşturma sırasında verdiği ifadede, Y.A.M.A.’nın evliliklerinden olan 4 çocuğunu sevmediğini belirterek, “Her hamile kaldığımı öğrendiğinde, birlikteliğimiz sırasında boğazımı sıkıp karnıma bastırarak, çocuğu düşürmeye çalışıyordu” diye konuştu.

        HABER ÇIKINCA MAĞDUR OLMUŞ

        Tutuklu sanık Y.A.M.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme tarafından tanık olarak çağrılan, tutuklu sanığın boşandığı M.A., ifade vermeme hakkını kullanarak, konuşmak istemediğini söyledi. Duruşmada söz alan Y.A.M.A. ise suçsuz olduğunu yineleyip, “Olayın basında çıkmasının ardından ben ve ailem perişan olduk. Zor günler geçiriyoruz. Bu nedenle yargılamanın gizli yapılmasını istiyor, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın yargılamanın gizli yapılması ve tahliye talebini reddedip, duruşmayı erteledi.

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