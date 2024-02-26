Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Şahan Gökbakar son filmi Erdal ile Ece'de troll tuzağı! Yapımcı 'Fettos Gulhen' yazıyor!

        Şahan Gökbakar'a trol tuzağı

        Şahan Gökbakar'a yeni filmi 'Erdal ile Ece' üzerinden troll tuzağı kuruldu. IMDB'de filmin yapımcısı Fettos Gulhen olarak gösterildi. Gökbakar, konuyla ilgili olarak Habertürk'e açıklamada bulundu

        Giriş: 26.02.2024 - 11:24 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şahan'a troll tuzağı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şahan Gökbakar'a IMDB aracılığıyla troll tuzağı kuruldu. Gökbakar'ın yeni filmi 'Erdal ile 'Ece'nin yapımcısı IMDB'de Fettos Gulhen olarak gösteriliyor. Google'da aratınca bu isim, Fethullah Gülen'e yönlendiriliyor.

        Bu konuyu sorduğumuz Şahan Gökbakar'ın yapım şirketi Çamaşırhane Film Genel Müdürü - Yapımcı avukat Çağrı Özenen, IMDB'de yer alan söz konusu bilgiden haberdar olduklarını belirterek, yapımcı bilgisinin trollenmiş olduğunu bunu da yetkili mercilere ilettiklerini dile getirdi.

        Peki sinema ve tv yapımlarıyla ilgili içerik sunan IMDB'ye söz konusu bilgi nasıl giriyor?

        Abone olan kullanıcılar, belli bir puanlama ve yorum sayısından sonra IMDB hesabına kontrolsüz bilgi yükleyebiliyor.

        Şahan Gökbakar, Habertürk'e yaptığı açıklamada, şunları söyledi; "IMDB, ciddiye alınacak bir site değil. Kullanıcı manipülasyonuna açık. Zaten 'Celal ile Ceren'de de yaptılar. Gitmeyin kampanyası yapıyorlar. Hep bir saldırı"

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şahan Gökbakar

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Hamile kadını boğdu! Gizli duruşma istedi! Mağdur olmuş!
        Hamile kadını boğdu! Gizli duruşma istedi! Mağdur olmuş!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Brezilya'da Bolsonaro'ya destek yürüyüşü
        Brezilya'da Bolsonaro'ya destek yürüyüşü
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi