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        Haberler Gündem 3. Sayfa Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada - Son dakika Bursa haberleri

        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 1 çocuk annesi 32 yaşındaki Serap Kayık, yaşamını yitirdi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 10:19 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:20
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        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
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        Bursa'da kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa- Yalova karayolu üzerinde meydana geldi. Bursa istikametinden, Yalova istikametine doğru gitmekte olan İsmet A. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Serap Kayık'a (32) çarptı.

        ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE SAVRULDU

        DHA'da yer alan habere göre çarpmanın şiddetiyle savrulan Kayık, ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        Serap Kayık, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        BİR ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

        Acil serviste tedaviye alınan 1 çocuk annesi Serap Kayık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Otomobil sürücüsü İsmet A.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        KAZA ANI KAMERADA

        Serap Kayık’ın yaşamını yitirdiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Serap Kayık’ın yolun karşısına geçerken hızla gelen otomobilin çarpmasıyla savrulduğu anlar yer aldı.

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