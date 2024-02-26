Akçaabat Belediyesinin sanat akademisi ve spor eğitim merkezi ilgi görüyor

Akçaabat Belediyesince açılan sanat akademisi ve spor eğitim merkezine çocuklar ve gençler ilgi gösteriyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, her çocuğun en az bir spor branşı ve sanat dalıyla ilgilenmesini arzu ettiğini belirtti.

Çocuklar ve gençler için yılın her döneminde farklı branşlarda birçok kurs açtıklarını aktaran Ekim, şöyle devam etti:

"Bunların en başında sanat kursları geliyor. Sanat kurslarımızı tek çatı altında toplayarak Akçaabat Belediyesi Sanat Akademimizi açtık. Burada 13 alanda uzman eğitmenler tarafından eğitim veriliyor. Gençlerimizin ve çocuklarımızın sanat akademimize ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Sanat akademimizde bir yandan çocuklarımızı ve gençlerimizi erken yaşta sanatla buluşturuyoruz, bir yandan meraklılarına sanatsal eğitimler veriyoruz, bir yandan da sanat ve yetenek okullarına hazırlananlara destek oluyoruz."

Ekim, çocukların erken yaşta sporla tanışmasını, gençlerin ise bir spor dalında branşlaşmasını istediklerini vurgulayan Ekim, şunları kaydetti:

"Bu minvalde yıl içerisinde birçok spor kursu açıyor, sportif turnuvalar ve yarışmalar düzenliyoruz. Gençlerimizin bizden talebi daha çok spor kursu, daha fazla çalışabilme imkanı ve donanımlı bir merkez oldu. Tam donanımlı spor merkezimiz vardı. Ancak gençlerin spor kurslarına yoğun talebi üzerine ikinci bir spor merkezi açmalıydık ve açtık. Eski düğün salonunun yerine gerçekten ferah bir Spor Eğitim Merkezi yaptık. Bu sayede hem spor branşlarını çoğalttık hem de gençlerimizin taleplerini karşılamış olduk. Spor Eğitim Merkezimizde sadece çocuklar ve gençler spor yapmıyor. Aynı zamanda hanım kardeşlerimiz de burada spor yapıyor. Tüm bunların yanı sıra Akçaabat'ımızın mahallelerinde uygun bulduğumuz alanlara yaşam alanları ve butik spor sahaları yaptık. Gençlerimiz bu sahalarda oynuyor, spor yapıyorlar. Yaşam alanlarında ise sosyalleşiyor verimli vakit geçiyorlar. Aileler çocuklarını bize emanet ediyorlar, biz de geleceğimizi bugünün çocuklarına ve gençlerine emanet ediyoruz."