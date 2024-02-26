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        Trabzon'daki yabancı öğrenciler doğa gezisinde bir araya geldi

        Trabzon'da eğitim gören 43 ülkeden 120 öğrenci, Tonya ilçesinde düzenlenen doğa gezisine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 13:23 Güncelleme: 26.02.2024 - 13:34
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        Trabzon'daki yabancı öğrenciler doğa gezisinde bir araya geldi
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        Trabzon'da eğitim gören 43 ülkeden 120 öğrenci, Tonya ilçesinde düzenlenen doğa gezisine katıldı.

        Uluslararası Öğrenci Derneği (UDEF) Trabzon İl Temsilciliği ile Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Fol Deresi ile Canikdere Şelalesi'ni ziyaret etti.

        Bitki ve hayvan türleri hakkında beraberindeki rehberlerden bilgi alan öğrenciler, şelalede yüzme deneyimi de yaşadı.

        UDEF İl Temsilcisi ve Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Abdulkadir Yılmaz, şehrin muhteşem doğasını uluslararası öğrencilere tanıtmak istediklerini söyledi.

        Bu etkinlikler sayesinde öğrencilerin hem eğlendiğini hem de birbirleriyle daha yakın ilişkiler kurma fırsatı bulduklarını aktaran Yılmaz, "Amacımız onların Trabzon'da kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini sağlamak. Önümüzdeki dönemde de uluslararası öğrencilere yönelik benzer etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Afganistanlı öğrenci Sedighe Karimi ise güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Çok güzel bir program ve geziydi. Bugün muhteşem bir gündü." dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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