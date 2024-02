Kurtuluşun 106'ncı yılında Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu Trabzon'da kurtuluşun 106'ncı yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 44'üncüsü düzenlenen halk koşusu ve Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 'Yeşil geleceğimiz, yeşil adımlar ve temiz gelecek' sloganıyla yapıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 'Yeşil geleceğimiz, yeşil adımlar ve temiz gelecek' sloganıyla 44'üncü halk koşusu ve Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu. Folklor gösterisiyle başlayan etkinlikle yarışlar kapsamında ilk olarak Hızırbey Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi Jandarma Er Mustafa Mutlu üst geçidi altından halk koşusu başladı. Ardından 21 ve 10 kilometrelik Yarı Maraton koşusu ile çocuk koşuları gerçekleştirildi. 44'üncü Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun startını Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale birlikte verdi. Vali Yıldırım ve Başkan Zorluoğlu, bu yıl 44'üncüsü düzenlenen halk koşusu ve Trabzon Yarı Maratonu kapsamında bir yürüyüş gerçekleştirdi. VALİ YILDIRIM: HER ŞEY SAĞLIK İÇİN Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 44'üncü Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda yarışan tüm sporculara başarılar dileyerek, "Bütün sporcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Aynı zamanda maratonu düzenleyen Trabzon Büyükşehir Belediyemize de katılan arkadaşlarımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Maraton koşusu kapsamında çocuk koşusu da var. Ben her yaştan koşanlara, şehir dışından hatta yurt dışından gelenlere gönülden başarılar diliyorum. Her şey sağlık için spor da sağlık için" diye konuştu. MARATONA 2 BİN 100 SPORCU KATILDI Maratonun 'Yeşil geleceğimiz, yeşil adımlar ve temiz gelecek' sloganıyla gerçekleştirildiğini belirten Zorluoğlu, "Şehrimiz bugün çok önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. İstanbul maratonundan sonra Türkiye'nin en eski şehir maratonu Trabzon'da gerçekleştiriliyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bu sene maratonun 44'üncüsünü düzenliyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her zamanki gibi katılım ve ilginin yüksek olduğu bir spor organizasyonu oluyor. 2 bin 100 civarında sporcu katılım sağlıyor ve halk koşusu, maraton ve çocuk koşularımız var. Sadece sporcular değil sporseverler de burada. Biraz önce biz de bu güzel kalabalıkta bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bu seneki mottomuz 'Yeşil geleceğimiz, yeşil adımlar ve temiz gelecek' mottosu. Bu ülkemiz için de dünya için de çok önemli, özellikle 4-5 senedir maratona dahil ettiğimiz çocuklarımız için yeşil bir gelecek çok daha büyük bir önem ifade ediyor. Bu vesileyle bütün sporculara ve katılımcılara çok teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi. DERECEYE GİREN SPORCULARA MADALYA VE HEDİYE VERİLDİ Maratonun ardından yapılan törenle dereceye giren sporculara, madalyaları ve hediyeleri takdim edildi. Yapılan yarışmalar sonucunda, 10 kilometre erkekler koşusunda; Taner Tunçtan birinci, Yavuz Ağralı ikinci, Mervan Haykır üçüncü oldu. 10 kilometre kadınlar kategorisinde ise Ezgi Kaya birinciliği, Hasibe Demir ikinciliği, Duygu Turğut Boyan ise üçüncülüğü elde etti. 21 kilometre erkekler koşusunda Fetene Alemu Regasa birinci, Hüseyin Can ikinci, Mahsum Değer ise üçüncü oldu. 21 kilometre kadınlar koşusunda Dilek Öztürk birinci, Pınar Demir ikinci, Remziye Erman ise üçüncülüğü elde etti. Halk koşusunda erkeklerde birinciliği Mehmet Kalyoncu alırken, ikinci Barış Demirtaş, üçüncü ise Said Kerem Yetişir oldu. Halk koşusu kadınlar kategorisinde ise birinciliği Berfin Mergen, ikinciliği Melek Taş, üçüncülüğü ise Helin Çelik elde etti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2024 - 13:30 Güncelleme: 25.02.2024 - 13:35 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL