Şehit Müslüm Özdemir'in ailesine evi teslim edildi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ta depremde evi yıkılan ve konteyneri ısıtamadığı için soba kurduğu çadırda yaşayan şehit Müslüm Özdemir'in ailesini, yeni teslim edilen evlerinde ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ilk olarak Dulkadiroğlu ilçesi kırsalında bulunan Şerefoğlu Mahallesi'ne geçerek şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesini, yeni teslim edilen evlerinde ziyaret etti.

REKLAM 12 Ocak'ta Pençe Kilit Harekatı üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Özdemir'in babası Ali Özdemir'e taziyelerini sunan Bakan Özhaseki, daha sonra şehit babasına Türk bayrağı hediye etti.