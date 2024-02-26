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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, kilitleri Semih Kılıçsoy'la açıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, kilitleri Semih Kılıçsoy'la açıyor!

        Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, bu sezon ligde ilk 11'de başladığı 11 maçta 9 gol attı. Dikkat çeken nokta ise Semih'in bu gollerinin 5'inin maçlardaki ilk goldü. Semih'in ilk golü attığı maçlarda Beşiktaş 5 galibiyet aldı.

        Giriş: 26.02.2024 - 15:51 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:51
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        Çilingir Semih! Müthiş rakam
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        Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 yenerken Semih Kılıçsoy yine başroldeydi. Kartal'ın genç golcüsü, yine durdurulamazken 23. dakikada çok şık bir golle siyah-beyazlıları öne geçirdi.

        Semih Kılıçsoy, böylece Süper Lig'deki 9. golünü de kaydetmiş oldu. Bu sezon Alanyaspor'dan itibaren 11 maça ilk 11'de başlayan 18 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 1 asist üreterek göz doldurdu. A Milli Takım'a da göz kırpan Semih, sadece Sivasspor maçını sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

        En dikkat çeken nokta ise Semih'in attığı gollerin 5'inin o mücadelede ilk gol olması oldu. Semih'in ilk golü attığı 5 maçta Beşiktaş 5 galibiyet aldı.

        İŞTE SEMİH'İN GOLLERİNİN SIRALAMASI

        Hatayspor - Beşiktaş: 1-2 (1. gol)

        Beşiktaş - Kasımpaşa: 1-3 (Beraberlik golü)

        Ç.Rizespor - Beşiktaş: 0-4 (2. ve 3. goller)

        Beşiktaş - Fatih Karagümrük: 3-0 (1. gol)

        Pendikspor - Beşiktaş: 4-0

        Beşiktaş - Adana Demirspor: 0-0

        Beşiktaş - Trabzonspor: 2-0 (1. ve 2. gol)

        Kayserispor - Beşiktaş: 0-0

        Beşiktaş - Konyaspor: 2-0 (1. gol)

        İstanbulspor - Beşiktaş: 0-2 (1. gol)

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