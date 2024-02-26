Beşiktaş, kilitleri Semih Kılıçsoy'la açıyor!

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 yenerken Semih Kılıçsoy yine başroldeydi. Kartal'ın genç golcüsü, yine durdurulamazken 23. dakikada çok şık bir golle siyah-beyazlıları öne geçirdi.

Semih Kılıçsoy, böylece Süper Lig'deki 9. golünü de kaydetmiş oldu. Bu sezon Alanyaspor'dan itibaren 11 maça ilk 11'de başlayan 18 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 1 asist üreterek göz doldurdu. A Milli Takım'a da göz kırpan Semih, sadece Sivasspor maçını sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

En dikkat çeken nokta ise Semih'in attığı gollerin 5'inin o mücadelede ilk gol olması oldu. Semih'in ilk golü attığı 5 maçta Beşiktaş 5 galibiyet aldı.