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        Haberler Gündem Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!

        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!

        Edirne'nin Keşan ilçesinde emekli doktor 51 yaşındaki Hakan Elatan kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi. Elatan'ın babası 76 yaşındaki Enver Elatan da yaklaşık 2 saat sonra oğlunun öldüğü hastaneden çıktıktan sonra TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 15:43 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:52
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        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
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        Edirne'nin Keşan ilçesindeki evinde, dün akşam kalp krizi geçiren emekli doktor Hakan Elatan (51), kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde saat 19.30 sıralarında yaşamını yitirdi.

        BABASI YOLUN KARŞISINA GEÇİYORDU

        DHA'da yer alan habere göre oğlunun öldüğü hastaneden çıkan Enver Elatan (76) da yaklaşık 2 saat sonra Keşan-Gelibolu kara yolu, sanayi kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçerken kaza geçirdi.

        TIR ÇARPTI OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Gelibolu yönüne giden S.E. (35) yönetimindeki TIR, Enver Elatan’a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Elatan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

        Enver Elatan’ın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. TIR şoförü S.E. ise gözaltına alındı.

        BABA OĞUL BİRLİKTE UĞURLANDI

        Enver ve Hakan Elatan’ın cenazeleri, bugün öğle vakti Yeni Cami’de İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

        AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Cenazeye, Elatan ailesi ve yakınlarının yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, CHP Keşan Belediye başkan adayı Mehmet Özcan ile vatandaşlar da katıldı.

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        #edirne

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