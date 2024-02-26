Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
Edirne'nin Keşan ilçesinde emekli doktor 51 yaşındaki Hakan Elatan kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi. Elatan'ın babası 76 yaşındaki Enver Elatan da yaklaşık 2 saat sonra oğlunun öldüğü hastaneden çıktıktan sonra TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Edirne'nin Keşan ilçesindeki evinde, dün akşam kalp krizi geçiren emekli doktor Hakan Elatan (51), kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde saat 19.30 sıralarında yaşamını yitirdi.
BABASI YOLUN KARŞISINA GEÇİYORDU
DHA'da yer alan habere göre oğlunun öldüğü hastaneden çıkan Enver Elatan (76) da yaklaşık 2 saat sonra Keşan-Gelibolu kara yolu, sanayi kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçerken kaza geçirdi.
TIR ÇARPTI OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Gelibolu yönüne giden S.E. (35) yönetimindeki TIR, Enver Elatan’a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Elatan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Enver Elatan’ın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. TIR şoförü S.E. ise gözaltına alındı.
BABA OĞUL BİRLİKTE UĞURLANDI
Enver ve Hakan Elatan’ın cenazeleri, bugün öğle vakti Yeni Cami’de İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.
AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU
Cenazeye, Elatan ailesi ve yakınlarının yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, CHP Keşan Belediye başkan adayı Mehmet Özcan ile vatandaşlar da katıldı.