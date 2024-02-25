Türkiye - İzlanda: 76-75

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde Milli Takımımız, ikinci maçında İzlanda'yı Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle 76-75 mağlup etti ve ilk galibiyetini almayı başardı.

12 Dev Adam, Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle İzlanda'yı 76-75 mağlup ettipic.twitter.com/xctYTmQ2Nv — Habertürk Spor (@HTSpor) February 25, 2024

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya A Milli Takım, Kenan Sipahi, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Yiğitcan Saybir ve Sertaç Şanlı ilk 5’iyle başladı. İzlanda’nın ilk 5’i ise Elvar Fridriksson, Jon Axel Gudmundsson, Martin Hermansson, Kristinn Palsson ve Tryggvi Hlinason’dan oluştu. Karşılaşmaya Şehmus ve Kenan’dan bulduğu sayılarla başlayan milli takım, mücadelenin ilk 5 dakikasını 7-5 önde geçti. Kalan bölümde Hermansson ve Hlinason ile etkili olan İzlanda’ya milli takım, Melih ve Ercan ile karşılık verince ilk periyot 16-16 sona erdi.

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İkinci periyoda hücumda daha etkili başlayan milliler, Ercan ve Sertaç’ın hücumda bulduğu sayılarla farkı açmayı başardı ve periyodun bitimine 4:35 kala farkı 6’ya çıkardı: 30-24. Kalan bölümde aradaki farkı koruyan milli takım, ilk yarıyı 35-30 önde tamamladı.

İkinci yarıya hücumda etkili başlayan milli takım, Tarık Biberovic ve Melih’ten bulduğu sayılarla farkı açmaya başladı. Periyodun bitimine 5.36 kala Erten Gazi’den bulduğu 2 sayılık isabetle milli takım, farkı çift haneye çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 50-39. Periyodun kalan bölümde skor bulmakta zorlanan Türkiye, rakibine kolay sayı imkanı tanımadı ve son periyoda 54-47 önde girdi. Son periyoda etkili başlayan İzlanda oldu. Hermansson ile hücumda etkili olan İzlanda, karşılaşmanın bitimine 7.29 kala farkı 3’e indirdi: 56-53. Karşılaşmanın son 2 dakikasına milliler, 68-64 önde girdi. Son 3 saniyeye 75-74 geride giren A Milli Basketbol Takımı, Tarık Biberovic ile bulduğu basketle mücadeleden 76-75 galip ayrıldı.