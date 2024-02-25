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        Trabzonspor, bu sezon ilk kez art arda 3 maç kazandı

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, bu sezon ilk kez art arda 3 maç kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 18:37 Güncelleme: 25.02.2024 - 18:37
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        Trabzonspor, bu sezon ilk kez art arda 3 maç kazandı
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, bu sezon ilk kez art arda 3 maç kazandı.

        Ligin son 2 haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup eden bordo-mavili takım, Yukatel Adana Demirspor'u da 1-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

        Karadeniz, ekibi son 3 maçta aldığı 9 puanla puanını 46'ya yükselterek üçüncülükteki iddiasını sürdürdü.

        Yukatel Adana Demirspor'un ise galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Trabzon deplasmanından puansız ayrılan Akdeniz ekibi, 32 puanda kaldı.

        Trabzonspor, art arda 3 maçta da kalesini gole kapatarak rakiplerine gol izni vermedi.

        - Hakem tepkisi

        Trabzonspor Kulübü, karşılaşmanın son dakikalarında hakem yönetimine tepki gösterdi.

        Bordo-mavili kulüp, karşılaşmanın 88. dakikasında X hesabından yaptığı paylaşımda, "Karşılaşmanın hakemi Burak Şeker, 82. dakikadan itibaren oyunun kontrolünü kaybetmiştir!" ifadesine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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