Daha 9 yaşında... Amcasını öldürdü! Konya'da, babasının temizleyip masanın üzerine bıraktığı tabancayı alıp oynayan 9 yaşındaki Ş.U., kazara tetiğe dokununca amcası 47 yaşındaki İzzet U.'yu vurdu. Göğsünden yaralanan İzzet U., kurtarılamadı. Ş.U. ve babası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 08:16 Güncelleme: 26.02.2024 - 09:12 facebook

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