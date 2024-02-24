Galatasaray gözünü lige çevirdi: Okan Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile karşılaşan Galatasaray sahadan 4-1'lik mağlbiyetle ayrıldı. Toplamda 6-4'lük skorla tura veda eden sarı-kırmızılılar yönünü lige çevirdi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un da Antalyaspor ile oynayacağı maçta sahaya süreceği kadro netleşmeye başladı
Avrupa yolculuğu sona eren Galatasaray, gözünü lige çevirdi.
Sarı kırmızılılar, 27. haftada oynayacağı Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik direktör Okan Buruk ise bu karşılaşmada kullanacağı 11'i büyük ölçüde belirledi.
Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak.
Stoper hattında Abdülkerim Bardakcı'nın partneri Davinson Sanchez veya Victor Nelsson'dan biri olacak.
Sol bekte yeni transfer Derrick Köhn, sağda ise Kaan Ayhan'ın yer alması bekleniyor.
Kasığında sakatlığı bulunan Kaan'ın ağrı hissetmesi durumunda Barış Alper Yılmaz o bölgede görev yapacak.
Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira ve Kerem Demirbay forma giyecek.
Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, sağ kanatta ise Barış Alper yer alacak.