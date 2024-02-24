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        Trabzonspor, Adana Demirspor maçına hazır

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 18:19 Güncelleme: 24.02.2024 - 18:19
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        Trabzonspor, Adana Demirspor maçına hazır
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Adana Demirspor maçı için son antrenmanı yaptı.

        Trabzonspor ile Yukatel Adana Demirspor'un Papara Park'ta saat 16.00'da karşılaşacağı müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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