Trabzonspor, Adana Demirspor maçına hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Adana Demirspor maçı için son antrenmanı yaptı.
Trabzonspor ile Yukatel Adana Demirspor'un Papara Park'ta saat 16.00'da karşılaşacağı müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.
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