Sokak ortasında başından vuruldu

Nevşehir'de Gökhan G. (39), sokakta tartıştığı Ümit K. tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü.

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Olay, saat 18.30 sıralarında Lale Caddesi Sahil Sokak'ta meydana geldi. Ümit K. ile Gökhan G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Fotoğraf: DHA VURUP OLAY YERİNDEN KAÇTI Kısa sürede büyüyen tartışmada Ümit K., yanında getirdiği pompalı tüfekle Gökhan G.'yi başından vurup, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.