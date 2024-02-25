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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Oğuzhan Genç, İstanbulspor - Beşiktaş maçını kaleme aldı: "Savunma iyi, hücum yolda!" - Beşiktaş Haberleri

        Oğuzhan Genç, İstanbulspor - Beşiktaş maçını kaleme aldı: "Savunma iyi, hücum yolda!"

        Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Üst üste dört maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar derbi öncesi moral bulurken Habertürk Muhabiri Oğuzhan Genç, müsabakayı kaleme aldı: "Savunma iyi, hücum yolda!"

        Giriş: 25.02.2024 - 21:13 Güncelleme: 25.02.2024 - 21:13
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        "Savunma iyi, hücum yolda!"
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        Ligin sondan birincisi Konyaspor'u 2-0'la geçen Beşiktaş, bu kez sonuncu İstanbulspor'a konuktu. Konya maçında galibiyete rağmen oyun tatmin etmemişti. İstanbul karşısında da beklendiği gibi rahat başlamadı Beşiktaş. Daha 4. dakikada Cenk Tosun yakın mesafeden kafayla kaçırırken İstanbulspor'un fırsatlarında ise Mert Günok kaledeydi.

        23. dakikada ise kısa sürede alışkanlık haline gelen bir an yaşandı. Semih Kılıçsoy çok klas bir vuruşla Beşiktaş'ı öne taşıdı. Kariyerindeki gümbür gümbür ilerleyişe devam etti. İstanbulspor 36. dakikada Okan'la direğe takılırken Cenk Tosun ise kaçırmaya devam etti.

        İkinci yarıda da benzer bir görüntü vardı. 54. dakikada Gedson'dan aldığı topu ceza alanına girmeden düzgün bir vuruşla köşeye gönderen Muçi siftahı üçüncü maçında yaparak maçı bitirdi. Cenk Tosun yine net fırsatı kaçırıp 62'de kenara gelirken oyuna giren Aboubakar ve Ghezzal'e deplasmanda da ıslık sesleri yükseldi.

        Ligin son sıralardaki iki takımına karşı hata yapmadı Beşiktaş. Oyunun yine beğenilmeyen noktaları, eksikleri var. Ancak Beşiktaş, son 4 maçta gol yemedi, 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Deplasmanda da 3 maç sonra kazanıp gol hasretini bitirdi.

        Derbi öncesi sarı kartlılardan ise Gedson ve Bahtiyar kayıp verildi. Şimdi önde kupada Konyaspor maçı ve ligde Galatasaray derbisi var. Kupada sorun yaşanacağını sanmıyorum ama derbi için bu oyunun biraz daha gelişmesi şart. Savunmadaki başarı dev maç öncesi önemli, Muçi'nin golü hücumda lazım olan çeşitlilik için de müjde olmalı.

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