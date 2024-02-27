Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksandr Kubrakov, Polonya'da 160 ton Ukrayna tahılının yere dökülmesine tepki göstererek, bunu yapanların cezalandırılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Kubrakov, X hesabından yaptığı paylaşımında, Polonya üzerinden çeşitli ülkelere gönderilmesi planlanan 160 ton Ukrayna tahılının, Polonya'daki bir tren istasyonunda yere döküldüğünü belirtti.

Yere dökülen tahılı gösteren fotoğraflar da paylaşan Kubrakov, "Polonya tren istasyonlarındaki 4'üncü vandalizm vakası, 4'üncü cezasız kalmış ve sorumsuzluk durumu." ifadesini kullandı. Polonya'da Ukrayna tahılına zarar verenlerin tespit edilerek cezalandırılması gerektiğini belirten Kubratov, "İki dost ve uygar Avrupa ülkesi, bu konuyla ilgileniyor. Bu şekilde planlanmış gösteri videoları ve yorumları, Rusya'nın hibrit savaşıyla benzerlikler içeriyor." ifadesini kullandı.

REKLAM Ukrayna tahılına zarar verenlerin cezalandırılması talebi ile Polonya tarafına ilgili notanın iletildiğini aktaran Kubratov, Polonya İçişleri Bakanlığının olay yerinde incelemeler yaptığını kaydetti.

TAHIL TAŞIYAN BİNLERCE TIRIN OLDUĞU BELİRTİLİYOR Polonyalı çiftçiler, Ukrayna tahılının hem kendi ülkelerine hem diğer Avrupa ülkelerine gönderilmesi nedeniyle ellerindeki tahılı satamadıkları gerekçesiyle eyleme başlamıştı. Ukrayna sınırını traktörleriyle kapatan Polonyalı çiftçiler, tren vagonlarındaki tahılı dökmüştü.