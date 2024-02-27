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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Başakşehir'i konuk edecek

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 09:42 Güncelleme: 27.02.2024 - 09:42
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Başakşehir'i konuk edecek
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

        Papara Park'ta saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

        Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakasını kazanan ekip, adını yarı finale yazdıracak.

        Trabzonspor, 4. turda dahil olduğu kupada sırasıyla Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK ve Gençlerbirliği'ni eleyerek çeyrek finale yükseldi.

        Aynı şekilde organizasyona 4. turda dahil olan RAMS Başakşehir ise Astor Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor ve Atakaş Hatayspor'u eleyerek çeyrek finale çıktı.

        Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Fernandez ile tedavisi tamamlanmasına rağmen henüz hazır olmayan Orsic maçın kadrosunda yer alamayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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