Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman'da aile katliamı! 1'i çocuk 3 ölü

        Adıyaman'da aile katliamı! 1'i çocuk 3 ölü

        Adıyaman Samsat'ta aile içindeki tartışma kanlı bitti. Eşi, bacanağı ve yeğenini tabancayla vurarak öldüren şüpheli, olay yerinden kaçtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 04:50 Güncelleme: 27.02.2024 - 04:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da aile katliamı! 1'i çocuk 3 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bir kişi tartıştığı eşi, bacanağı ve yeğenini tabancayla vurarak öldürdü.

        TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

        Taşkuyu köyünde yaşayan Kasım A, henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve bacanağıyla tartıştı. AA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesiyle Kasım A. yanında bulundurduğu tabancayla eşi Tuğba A, bacanağı Abidin A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A'ya ateş ederek ağır yaraladı.

        112 Acil Servis ekiplerince, Samsat ve Kahta devlet hastaneleri ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

        Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Adıyaman
        #Samsat
        #haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Biden, Gazze'de ateşkes için gün verdi
        Biden, Gazze'de ateşkes için gün verdi
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Eski karısını öldürüp intihar etti
        Eski karısını öldürüp intihar etti
        Minibüsün üzerine çığ düştü! 1 ölü, 12 yaralı
        Minibüsün üzerine çığ düştü! 1 ölü, 12 yaralı
        Biden ve Trump, aynı gün Meksika sınırına gidecek
        Biden ve Trump, aynı gün Meksika sınırına gidecek
        Kademeli emeklilik gelecek mi?
        Kademeli emeklilik gelecek mi?
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Kim mutlu ki?"
        "Kim mutlu ki?"
        "Sınıf tekrarı ve devamsızlık affı" açıklaması
        "Sınıf tekrarı ve devamsızlık affı" açıklaması
        Kayıp olarak aranırken Sinek Çayı’nda cansız bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranırken Sinek Çayı’nda cansız bedeni bulundu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Microsoft'tan yapay zeka ortaklığı
        Microsoft'tan yapay zeka ortaklığı
        Cimbom'un Kerem'i 'var'!
        Cimbom'un Kerem'i 'var'!
        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok
        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        VAR uyardı, G.Saray penaltı kazandı!
        VAR uyardı, G.Saray penaltı kazandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi