Adıyaman'da aile katliamı! 1'i çocuk 3 ölü
Adıyaman Samsat'ta aile içindeki tartışma kanlı bitti. Eşi, bacanağı ve yeğenini tabancayla vurarak öldüren şüpheli, olay yerinden kaçtı
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bir kişi tartıştığı eşi, bacanağı ve yeğenini tabancayla vurarak öldürdü.
TABANCAYLA ATEŞ ETTİ
Taşkuyu köyünde yaşayan Kasım A, henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve bacanağıyla tartıştı. AA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesiyle Kasım A. yanında bulundurduğu tabancayla eşi Tuğba A, bacanağı Abidin A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A'ya ateş ederek ağır yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince, Samsat ve Kahta devlet hastaneleri ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.