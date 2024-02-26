Kademeli emeklilik gelecek mi? Çalışma Bakanı Işıkhan'dan son dakika açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Son günlerde emeklilerle ilgili merak edilen gündem başlıklarından biri 'kademeli emeklilik'... Bakan Işıkhan "Kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" dedi
Giriş: 26.02.2024 - 21:24 Güncelleme: 26.02.2024 - 21:44
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, vatandaşların ve sosyal medyanın gündeminde yer alan iki konu ile ilgili açıklama yaptı.
Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.
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