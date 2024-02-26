Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, vatandaşların ve sosyal medyanın gündeminde yer alan iki konu ile ilgili açıklama yaptı.

Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

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