Sinema gişelerinde yüksek düşüş

• İlk 10'da yer alan filmlerin 9'u Türk yapımı olurken hafta sonu en çok, 'Kral Şakir: Devler Uyandı'ya ilgi gösterildi.

• En çok bilet kesilen yabancı film ise; 18.048 (141.456) ile 'Zavallılar'...

En çok izlenen 5 film şöyle;