Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 yaşındaki Taha foseptikte can verdi! - Son dakika Şanlıurfa haberleri

        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!

        Şanlıurfa'da, yürekleri yakan büyük bir acı yaşandı. Evlerinin önündeki üstü açık foseptiğe düşen 3 yaşındaki Taha Çiftçioğlu, hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 08:23 Güncelleme: 27.02.2024 - 08:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa'da kahreden olay, önceki gün akşam saatlerinde Harran ilçesi Duran Mahallesi'nde meydana geldi.

        ÜSTÜ AÇIK FOSEPTİĞE DÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; sokakta oyun oynayan Taha Çiftçioğlu (3), üstü açık foseptiğe düştü.

        HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

        İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Çalışma başlatan jandarma, Taha'yı foseptikte hareketsiz buldu.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Buradan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dilan 19 yaşındaydı... Babası öldürdü!
        Dilan 19 yaşındaydı... Babası öldürdü!
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        Ukrayna ve Polonya arasında çiftçi gerginliği
        Ukrayna ve Polonya arasında çiftçi gerginliği
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        "Kim mutlu ki?"
        "Kim mutlu ki?"
        Mobil Dünya Kongresi start aldı
        Mobil Dünya Kongresi start aldı
        Kademeli emeklilik gelecek mi?
        Kademeli emeklilik gelecek mi?
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Biden, Gazze'de ateşkes için gün verdi
        Biden, Gazze'de ateşkes için gün verdi
        Eski karısını öldürüp intihar etti
        Eski karısını öldürüp intihar etti
        Kayıp olarak aranırken Sinek Çayı’nda cansız bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranırken Sinek Çayı’nda cansız bedeni bulundu
        Minibüsün üzerine çığ düştü! 1 ölü, 12 yaralı
        Minibüsün üzerine çığ düştü! 1 ölü, 12 yaralı
        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok
        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok