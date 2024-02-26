Mehmet Ayan yazdı: Kim mutlu ki?

Antalya maçında o olmayınca oyun bir türlü akışını yakalayamadı. Kerem D. ile Torreira, hatta Mertens’in etkisiz kaldığı anlarda Aktürkoğlu sahneye çıktı. Hücum bağlantılarında isteği ve gücüyle o vardı. Pozisyonların içindeydi. Ne Tete sağdan, ne Vinicius önden ona katkı sunabildi.