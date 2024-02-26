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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mehmet Ayan yazdı: Kim mutlu ki? - Galatasaray Haberleri

        Mehmet Ayan yazdı: Kim mutlu ki?

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ağırladığı Antalyaspor'u Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek haftayı 72 puanla lider kapattı. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki performansını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 22:44 Güncelleme: 26.02.2024 - 22:44
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        Icardi’sizliğin sadece hücum organizasyonlarını değil, orta saha işlevi başta olmak üzere takım oyununu bozduğu bir ilk yarı izledik.

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        5-6 maçtır fiziki sıkıntıları nedeniyle ceza sahasından ziyade adeta bir orta saha oyuncusu gibi oynadığı maçlarda Arjantinli adeta bağlantı oyuncusu oluyordu. Kanat akınlarındaki etkili halini zaman zaman bu oyun kuruculuğa bağlamıştım.

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        Antalya maçında o olmayınca oyun bir türlü akışını yakalayamadı. Kerem D. ile Torreira, hatta Mertens’in etkisiz kaldığı anlarda Aktürkoğlu sahneye çıktı. Hücum bağlantılarında isteği ve gücüyle o vardı. Pozisyonların içindeydi. Ne Tete sağdan, ne Vinicius önden ona katkı sunabildi.

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        Sergen hocanın maçın başındaki açıklamasına pek uygun bir ilk yarı oynadı Antalyaspor… Merkezde kaptıklarını çabuk oynadılar. Golün öncesindeki pozisyona benzer 2-3 kez daha rakibi zor durumda bıraktılar. Bekleyerek başlayacağız demişti. Oyunu geride kabul edeceklerini bildirmişti. Tam da dediğini yaptı ekibi.

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        İkinci yarıda Antalyaspor standardını bozmadı. Oyuncu değişikliklerine karşın oyunu bozulmadı. Galatasaray’ın, Kerem Aktürkoğlu’nun kaçırdığı penaltıyı kazandığı pozisyonu dışında benzer 1-2 atağını izledik. Bir iki de iyice şut. Oyunu bir türlü ele alıp tribünün de desteğiyle maçı koparamadı.

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        2-1’i korumak için Okan Buruk’un oyuncu değişikliklerine bakınca maçın nasıl zora girdiğini görebiliriz. Oyuna ikinci 45’te girenler Kaan Ayhan, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu ve Abdülkerim Bardakcı dört savunmacı… Bir de hücum edemeyen ZAHA…

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        Okan hocaya kızamam ki… Kazanmak istiyor. Skoru korumak peşinde. Eleştirmiyorum… Neyi eleştireceğim ki?

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        Oynayanın, yönetenin, tribündekinin, seyircinin, ekran başındakinin… Hiç kimsenin mutlu olmadığı, keyif almadığı bir oyunun KAZANMAKTAN başka ne gailesi olabilir ki!

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        Büyük bir tebrik ve alkış Sergen Yalçın’a… Antalyaspor oyunu hiç çirkinleştirmeden, son dakikaya kadar top oynamak istedi. Zaman zaman onun kadar yetenekli olmasa bile sahada birçok SERGEN anlayışı gördük. Bu kötü futbol akşamının kardeleniydi.

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