California merkezli çip üreticisi Nvidia, son dönemde ulaştığı piyasa değeri ve hisselerindeki yükseliş sayesinde sadece yatırımcıların değil tüm dünyanın ilgi odağı oldu. Nvidia hisselerindeki ralli küresel borsaları etkileyen bir güce dönüştü.

Son olarak geçen hafta açıklanan mali sonuçlara göre Nvidia'nın geliri, 28 Ocak'ta sona eren 3 aylık dönemde 22.1 milyar dolarla piyasa beklentilerini aşarken rekor kaydetti. Şirketin net kârı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 769 artarak 12.29 milyar dolara yükseldi.

Yapay zekanın giderek yaygınlaşması ve robotikten otonom araçlara kadar geniş bir yelpazede güçlü bilgisayarlara artan talep Nvidia hisselerinde halihazırda yükselişe yol açıyordu. Ancak beklentinin üzerinde gelen mali sonuçlar ise hisselerdeki yükselişi hızlandırdı.

REKLAM