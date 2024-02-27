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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da - Son dakika haberi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 14:40 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:47
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa Mitingi'nde açıklamalarda bulunuyor.

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        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Kendi partisine sözünü geçiremediği halde borusunu burada öttürmeye çalışanlar var. Boynuna vurulan prangalardan 31 Mart'ta kurtulacak. 31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz. 13 kez girdiği seçimlerden nasıl bir netice alamadıysa bunun da akıbeti aynı olacak. Ortaya konacak hiçbir projesi olmayanlar sadece bağırıp gider.

        İçeride ve dışarıda birileri milletimizin canını sıkmak için her yolu deniyor. Milleti kendilerine mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarından bırakmak boynumuzun borcudur. Türkiye Yüzyılı başlıyor. Yeter ki milletimiz birliğine sahip çıksın. "

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