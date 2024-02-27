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        Trabzon Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı, TTSO ve TESOB'u ziyaret etti

        Trabzon Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ve beraberindekiler, Vergi Haftası dolayısıyla Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (TESOB) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 12:52 Güncelleme: 27.02.2024 - 12:58
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        Trabzon Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı, TTSO ve TESOB'u ziyaret etti
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        Trabzon Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ve beraberindekiler, Vergi Haftası dolayısıyla Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (TESOB) ziyaret etti.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Günçavdı ziyarette, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ile bir süre görüştü.

        Çelebi, verginin önemine değinerek, "İlgili kurumların ortak çalışmasıyla kayıt dışılık mutlaka önlenmelidir. Kayıt dışı bir işletme devlete yükümlülüklerini yerine getirmediği gibi çevresindeki işletmelerle de haksız rekabet yaratmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Turizm sezonunda özellikle bu konuya ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Çelebi, her sektörde kayıt dışı işletmelerle mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

        Günçavdı ise vergi bilincinin toplumun her kesimine kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Vergi bilincinin ilköğretim seviyesinde çocuklara kazandırılması gerek. Verginin gerek vatandaş sorumluluğu gerekse devlet işlerinin yürütülmesi açısından öneminin gelecek nesiller tarafından da kavranması için çalışmalar yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

        Daha sonra Günçavdı ve beraberindekiler TESOB'u ziyaret ederek, Başkan Metin Kara ile görüştü.

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