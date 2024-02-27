Gaziantep'te atık kağıt toplayıcısı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday

Gaziantep'te, atık kağıt toplayıcılığı yapan Ramazan Karabudak (32) 31 Mart’taki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız olarak aday oldu. Atık kağıt toplarken, esnafı ziyaret ederek seçim çalışmalarını yürüten Karabudak, "Hem işimi hem seçim çalışmalarımı aynı anda yapıyorum. Tüm Gazianteplilerin desteğini bekliyorum" dedi.

Gaziantep'te yaşayan Ramazan Budak, Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesini birinci sınıfta bıraktıktan sonra Gaziantep Toptan Endüstri Merkezi'nde (GATEM) çay ocağı işletmeye başladı. Uzun yıllar burada esnaflık yapan Karabudak, 2020 yılında işlerinin kötü gitmesi sebebiyle çay ocağını kapatarak, atık kağıt toplayıcılığı yapmaya başladı.

ATIK KAĞIT DEPOSU SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ OLDU

4 yıl önce çay ocağı olarak kullandığı iş yerini atık kağıt deposuna çeviren Karabudak, afişini astığı işyerini seçim koordinasyon merkezi olarak kullanmaya başladı.

Adaylık sürecini anlatan Ramazan Budak, kendi kararı ile böyle bir yola çıktığını, ailesi ve çevresinin adaylığına karşı çıktığını belirterek, "Geçmişte farklı sektörlerde çalıştım. Ardından çay ocağı açtım. Pandemi sürecinin ardından işler kötü gitmeye başlayınca, atık kağıt toplamaya başladım. Pandemi sürecinden bu yana kağıt toplayıcılığı yapıyorum. Topladığım kağıtları geri dönüşüme vererek geçimimi sağlıyorum. Milletin şikayetçi olduğu konulara çözüm olma adına aday olmaya karar verdim. Ailem ilk etapta tepki göstermişti ama sonrasında onlar da beni destekledi. Halkımızın desteğini bekliyorum. Adalık için tutanağı da teslim ettim. Umarım kazanırım" dedi.

EL ARABASI İLE SEÇİM ÇALIŞMASI YAPIYOR

Kağıt toplarken, seçim çalışmalarını yaptığını belirten Ramazan Karabudak, işi gereği çok dolaştığını ve zoru başarmak istediğini dile getirerek, "Adaylık çalışmalarımız şu anda güzel gidiyor. Afişlerimizi hazırlayıp asıyoruz. Tüm çevremize böyle bir sürecimizin olduğunu söylüyor, broşürlerimizi iletiyoruz ve desteklerini bekliyoruz. İşim gereği sürekli dolaşıyorum ve gittiğim yerlerde de esnaf ve vatandaşlardan destek istiyorum. İnsanların tepkileri çok güzel oluyor ve desteklediklerini söylüyorlar. Bir yandan kağıt topluyorum bir yandan seçim çalışması yapıyorum. Bu şekilde adaylık sürecini yürütmek zor oluyor ama zoru başarmak daha güzel olacak" şeklinde konuştu.