Van-Hakkari yolunca çığ riski nedeniyle yüzlerce araçlık bekleyiş!
Van-Hakkari yolunda dün akşam meydana gelen çığ faciasında sürüklenen minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Bugün ise bölgede riskin devam ettiği kaydedildi. Bölgeden gelen son bilgilere göre çığın felaketinin yaşandığı Van-Hakkari kara yolu uzun süre trafiğe kapatıldı. İHA'nın haberine göre çalışmaların ardından da yol trafiğe açılırken yüzlerce aracın bekleyişi de dikkat çekti
Van- Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresindeki Güzeldere Geçidi'nde seyreden Adil Çavlı yönetimindeki yolcu minibüsü, dün saat 19.00 sıralarında yola düşen çığ ile sürüklendi.
DHA'nın haberine göre bir kısmı çığ altında kalan minibüsteki 8 çocuk annesi Memihan Şengülen (64) hayatını kaybetti, 12 yolcu hafif yaralandı.
Bazıları kendi imkanları ile araçtan çıktı, bazıları gelen AFAD, UMKE, İtfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. 12 kişi, ambulanslarla Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralılar, tedavileri sonrası taburcu edildi. Öte yandan Karayolu ekipleri, çığ nedeniyle kapanan yolu açmak için çalışma yürütüyor.
YÜZLERCE ARAÇ BEKLETİLDİ
Çığın kapattığı Van- Hakkari kara yolu trafiğe kapatıldı. Çığ riski nedeniyle kapalı tutulan kara yolunun her iki tarafında yüzlerce araç bekletildi.
Bölgeye giden AFAD ekipleri, bölgede başka bir çığ riskinin olup olmadığını araştırdı. Yapılan inceleme sonrası Valilik bünyesinde oluşturulan çığ komisyonu, yolun açılıp açılmayacağına karar verdi.
Çığ komisyonu ekiplerince yapılan incelemenin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.