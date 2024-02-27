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        Haberler Ekonomi Emlak TCMB dükkan fiyat endeksi yayımlandı: En yüksek kira getirisi ev mi dükkan mı? - Emlak Haberleri

        Ev mi dükkan mı?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dükkan fiyat endeksini yayımlamasının ardından konut ve dükkan fiyatlarındaki değişimi veriler ışığında karşılaştırdık. 8 yıl önceye uzanan verilerle; Türkiye ortalaması, İstanbul ortalaması, Ankara ortalaması ve İzmir ortalaması kategorilerinde kıyaslama yapıldığında; en yüksek getirinin İzmir'de konut alanlar tarafından elde edildiği görüldü. İzmir'de konut fiyatları, 8 yılda yüzde 1455 yükseldi. Diğer 3 kategoride konut fiyatları, dükkan fiyatlarından fazla artarken; sadece İstanbul'da dükkan fiyatları, konut fiyatlarından daha fazla yükseldi. Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberi...

        Giriş: 27.02.2024 - 11:56 Güncelleme: 27.02.2024 - 12:45
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        Ev mi dükkan mı?
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari gayrimenkul piyasasındaki fiyat gelişmelerinin izlenmesi amacıyla Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi'ni (TGFE) yayımlamaya başladı. TGFE hesaplamasında dükkan ve ofis değerleme raporları kullanıldı. Biz de TCMB verilerinin ışığında, Türkiye'de gayrimenkul satın alan vatandaşların sık sık sorduğu bir sorunun cevabını aradık: "Dükkan mı almalı, ev mi almalı?"

        Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi, 2015 yılından itibaren başladığı için bu yılın sonundan 2023'ün sonuna kadar yayımlanan verileri kullandık. Dükkan Fiyat Endeksi ve Konut Fiyat Endeksi'nde yaşanan değişimleri kıyasladık.

        Konut fiyat endeksi değişim (%) Dükkan fiyat endeksi değişim (%)
        Türkiye 1277 1110
        İstanbul 1040 1053
        Ankara 1288 1035
        İzmir 1455 1278

        HEM DÜKKAN HEM KONUT, YÜZDE BİNİN ÜZERİNDE DEĞERLENDİ

        Yaptığımız kıyaslamalar neticesinde çıkan sonuçlar şöyle:

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        - Türkiye ortalaması, İstanbul ortalaması, Ankara ortalaması ve İzmir ortalaması verilerine bakıldığında 2015'in sonunda konut ya da dükkana yatırım yapan vatandaşlar, 8 yılda yüzde binin üzerinde kazanç sağladı.

        - En yüksek kazanç İzmir'de konut alanlar tarafından elde edildi. İzmir'de konut fiyatları, 8 yılda yüzde 1455 yükseldi. Örneğin 100 bin lira değerinde bir konut alan kişinin, konutunun değeri 1 milyon 555 bin TL'ye yükseldi.

        - Türkiye geneline bakıldığında konut, dükkana göre daha çok getiri sağladı. Konut fiyat endeksindeki değişim yüzde 1277 olurken, dükkan fiyat endeksindeki değişim yüzde 1110 oldu.

        SADECE İSTANBUL'DA DÜKKAN ÖNE ÇIKTI

        - İstanbul dükkan fiyatlarında yaşanan artışla diğer bölgelerden ayrıştı. Türkiye geneli, Ankara ve İzmir'de konut fiyatlarındaki değişim, dükkan fiyatlarındaki değişimden fazla olurken; İstanbul'da dükkan fiyatları az farkla konut fiyatlarındaki değişimi geçti. (Konut: Yüzde 1040, Dükkan: Yüzde 1053)

        - İzmir'de konut alanların ardından, en yüksek kazanç oranı Ankara'da konut alanlar tarafından elde edildi. Ankara'da konut fiyat endeksi, 8 yılda yüzde 1288 arttı. Dükkan fiyat endeksinin artışı ise yüzde 1035 oldu.

        EN DÜŞÜK GETİRİ ANKARA'DA DÜKKAN VE İSTANBUL'DA KONUT ALANLARA

        - Türkiye ortalaması, İstanbul ortalaması, Ankara ortalaması ve İzmir ortalaması üzerinden dükkan ve konut fiyat endeksleri karşılaştırıldığında en düşük fiyat artışı Ankara'da dükkan fiyat endeksinde ve İstanbul'da konut fiyat endeksinde gerçekleşti.

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