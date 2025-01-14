MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

"Sorunlar yok sayılarak çözülemez. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Aciz değiliz, zayıf değiliz, tükenmiş değiliz. Neye inanıyorsak onu söylüyor söylediğimizin arkasında da mertçe duruyoruz.

ATİNA'NIN FÜZE DUVARI İNŞASI İDDİASI

12 ada gasp edilmiş, asıl sahibi olan Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. 12 ada Türkiye'siz düşünülemez. Türkiye egemen haklarından asla vazgeçmeyecektir. Mavi vatandan asla vazgeçmeyiz. Kaybeden asla Türkiye olmayacaktır. Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum. Yunanistan'ın yaptığının sonuçları ağır olur.

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"ZAMAN TÜRK MİLLETİ ZAMANIDIR"

Tarih bize diyor ki Batı'da güçlü olmanın emin adımlarla ilerlemenin yolu, Doğu'da temin edilecek birliğe ve güvenliğe bağlıdır. Zaman Türkiye ve Türk milleti zamanıdır. Tehlikeler karşısında biz olmanın mecburiyeti önümüzde. Biz gelişmiş ve güçlenmiş bir Türkiye'nin hedefindeyiz.

"TÜRK İLE KÜRT'ÜN ALIN YAZISI BİR YAZILMIŞTIR"

Öteden beri Kürt kardeşlerimize bizi kötülediler. En vahşi dedikoduları servis ettiler. Kürt kardeşlerimizle aramıza çomak soktular. Her yalanı ve iftirayı servis ettiler. Zehri zemzem diye yutturmaya çalıştılar. Ne yaptıysak kendimizi bir türlü anlatamadık. Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık. Onları hiçbir zaman öteki görmedik. Türk ile Kürt'ün alın yazısı bir yazılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizin vatanıdır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN ŞAFAĞI SÖKMÜŞTÜR"

Aramızı bozmaya çalışıyorlar. Ama asla başaramayacaklar ve emellerinde muvaffak olamayacaklar. Hain terör örgütünün sonu gelmiştir. Hain terör örgütü PKK, Kürt kardeşlerimizin vasisi değildir. Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüştür.

"DEM'İN TEMASLARI MÜSPET GERÇEKLEŞMİŞTİR"

DEM'in ziyaretleri memnuniyet vericidir. Bizim nezdimizde müspet gerçekleşmiştir. Terörsüz Türkiye'nin yanında duran herkes değerlidir. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya silahlarıyla birlikte teslim olmalı ya da kaçınılmaz sonla karşılaşmalıdır.

"TERÖRLE PAZARLIK OLMAZ, YALNIZCA MÜCADELE EDİLİR"

Terörle pazarlık olmaz, yalnızca mücadele edilir. PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalıdır. Fırat'ın doğusu ya terörden kurtulmalı ya da terörden kurtarılmalıdır. Terör örgütü için son geldi tutunacağı dal kalmadı.