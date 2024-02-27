Pandemiden bu yana ilk kez! 100 Rus turist Kuzey Kore'ye seyahat etti: "Geçmişe bir ışınlanma"

Kuzey Kore'de turizm sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Bireysel yolcuların ülkeye girmesine izin verilmiyor ve gruplara rehberler eşlik ediyor. Turizm geliri büyük ölçüde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yönetimini desteklemek için kullanılıyor.

4 GÜNLÜK GEZİNİN MALİYETİ 750 DOLAR

Dört günlük gezinin her ziyaretçiye maliyetinin yaklaşık 750 dolar olduğu belirtildi. Grubun yanında her zaman Rusça konuşan rehberler ve tercümanlar bulundu.