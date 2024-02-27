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        Haberler Gündem 3. Sayfa Büyükşehir belediye başkan adayı Çelebioğlu ve Duyar tahterevalliye bindi!

        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!

        Ordu'da, seçim çalışması yaptıkları sırada parkta karşılaşan Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, tahterevalliye bindi. Başkan adayları, görenleri gülümsetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 14:18 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:50
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        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
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        31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere yaklaşılırken Ordu’da adaylar çalışmalarına hız verdi. Halkla bir araya gelen adayların seçim çalışmalarında da zaman zaman renkli anlar ortaya çıkıyor.

        İKİ ADAY ALTINORDU İLÇESİ'NDE KARŞILAŞTI

        DHA'da yer alan habere göre Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, seçim çalışmalarını Altınordu ilçesinde sürdürdü.

        PARKTA TAHTEREVALLİYE BİNDİLER

        İlçedeki bir parkta karşılaşan iki aday, birlikte tahterevalliye bindi. 1 dakika boyunca tahterevallide birbirini tartan adaylar, daha sonra birbirilerine başarı temennisinde bulunarak, parktan ayrıldı. O anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

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