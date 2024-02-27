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        Haberler Magazin Ebru Gündeş ile Murat Osman Özdemir evlendi: Nikâh tarihini öne çekti! - Magazin haberleri

        Ebru Gündeş ile Murat Osman Özdemir; "İki bayram arası olmasın" diyerek nikâh tarihini öne çekti

        Ebru Gündeş ile Murat Osman Özdemir, 2023'ün son günlerinde başlayan ilişkilerini resmiyete döküyor. Çift, Türkiye Dubai Başkonsolosluğu'nda evlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 11:35 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:12
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        Ebru Gündeş'in mutlu günü...
        7 Mayıs 2021'de Bodrum Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonucu, Reza Zarrab ile olan 11 yıllık evlilikleri sona eren Ebru Gündeş, bugün yeniden nikâh masasına oturdu.

        Aslında evlilik planı Ramazan Bayramı sonrası için yapılmıştı. "İki bayram arası olmasın" diyerek evlilik tarihini öne çekti.

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        2023'ün son aylarında tanıştığı, Dubai'de yazılım şirketi sahibi Murat Osman Özdemir'in evlenme teklifini kabul eden Ebru Gündeş, Dubai Başkonsolosluğu'nda hayatlarını birleştirdi.

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        Nikâhı Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan kıydı. Ebru Gündeş’in şahidi iş insanı Faruk Özbek, Murat Özdemir’in şahidi Okan Küfeci oldu.

        Gündeş ile Öztekin, nikâh töreninin ardından 15 kişinin yer alacağı bir yemek organizasyonu düzenleyecek.

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        Murat Osman Özdemir, 2002 Best model Selin Kabaklı ile 2018'de Adana'da evlendi. Bu evlilikten bir çocukları dünyaya gelen Özdemir ile Kabaklı, Temmuz 2023'te boşandı. Murat Osman Özdemir'in Selin Kabaklı'dan önceki evliliğinden ise iki çocuğu bulunuyor.

        Ebru Gündeş, daha önce 3 kez evlenmişti;

        Hamdi Vardar... 1991 - 1993
        Ömer Durak... 2002 - 2003
        Reza Zarrab... 2010 - 2021

        #ebru gündeş
        #Murat Osman Özdemir

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