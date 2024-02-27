Beşiktaş'ta Fernando Santos'un defanstaki kare ası!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, takım savunmasını toparlarken savunma 4'lüsünü de buldu. Portekizli hoca, Süper Lig'deki son 2 maçta aynı 4'lüye şans verirken Necip Uysal değişmez oldu, Tayyip Talha ve Svensson ve Umut Meraş formayı unuttu

İstanbulspor'u deplasmanda yenerek Süper Lig'de 27. haftayı galibiyetle kapatan Beşiktaş'ta savunmadaki başarı devam ediyor.

Kartal son 4 maçta gol yemezken Santos yönetiminde ligde toplamda çıktığı 8 mücadelede 6 kez kalesini gole kapattı.

KARE ASINI BULDU Santos, göreve geldiğinden bu yana savunmada farklı dörtlüleri denese de Afrika Kupası'ndan ve sakatlıktan dönenlerle birlikte son 2 maçta Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley ve Arthur Masuaku dörtlüsünü tercih etti. REKLAM

TAYYİP TALHA İLE BAŞLADI AMA... Santos'un göreve geldiğinde ilk savunma dörtlüsü Fatih Karagümrük maçında sahaya sürdüğü Onur Bulur, Tayyip Talha Sanuç, Bahtiyar Zaynutdinov ve Umut Meraş oldu. 3-0 kazanan Beşiktaş, sonrasındaki Pendikspor maçına da aynı isimlerle çıksa da 4-0'lık ağır yenilginin ardından taşlar yerinden oynadı. Tayyip Talha Sanuç o maçtan sonra forma giyemezken son 2 mücadelede kadroya da alınmadı.

NECİP DEĞİŞMEZ OLDU, COLLEY HAZIR OLUNCA FORMAYI ALDI Beşiktaş'ın emektar kaptanı Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç'tan sonra sağ stoperdeki değişmezi oldu. Öyle ki Joe Worrall transfer edilse de Kayserispor maçında Necip'in yanında solda görev alan İngiliz futbolcu, sonrasında Necip Uysal'ın arkasında kaldı. Kaptan, son 6 maçta da 11'de başlarken Afrika Kupası'ndan dönen Colley, kısa bir rahatsızlık yaşasa da solda formayı alan isim oldu. REKLAM

BEKLERDE TERCİH ONUR VE MASUAKU Santos'un ilk 2 maçta şans verdiği Onur Bulut, taraftarların tepkilerine maruz kalmıştı. Santos oyuncusuna sahip çıkarken ara transferde alınan Svensson ise beklenen performansı ortaya koyamadı. 3 maçın ardından Onur Bulut formayı geri alırken Afrika Kupası'ndan dönen Masuaku da sakatlık ve ceza yaşamadığı sürece sol bekte ilk isim olduğunu gösterdi.