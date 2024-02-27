Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki heyetle görüştü
MHP'den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Hurma ve heyet Bahçeli'yi ziyaret ederek, kulüple ilgili bilgilendirmede bulundu.
Parti genel merkezindeki ziyarette Bahçeli'ye, onursal üyelik beratı takdim edildi.
BAHÇELİ: ARTIK KARAGÜMRÜKLÜYÜM
MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sene 6 Şubat depremlerin ardından stadında oynadığı bir karşılaşmada tribünlerden yükselen "Hükümet istifa" tezahüratlarına tepki göstererek, Beşiktaş'taki üyeliğini bıraktığını da ifade ederek "Artık Karagümrüklüyüm" dedi.
Bahçeli konuşmasında şunları söylemişti:
"Hükümet istifa" bağırtısının koro halinde seslendirilmesi depremde hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza vahim bir saygısızlıktır. Alçakça bir kurgunun içindeler. Herkes haddini bilmelidir. Bundan böyle ben Karagümrük Sporluyum.
Tribünler çürük siyasi sloganların atılacağı mekânlar olamaz.
Kalabalıkların arasına sızarak devlete ve hükümete meydan okunmasını provoke edenlerin önce tespiti, ardından da tecziyesi mutlaka yapılmalı, Türk sporu düştüğü karanlık dehlizden el birliğiyle çıkarılmalıdır.
Bu hedef gerçekleşene kadar gönül verdiğim Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı tekraren ifade etmeyi milletime sadakat ve vefa borcu, felaketler karşısında da sorumluluk duygusu olarak addediyorum."
FATİH KARAGÜMRÜK KULÜBÜ'TEN AÇIKLAMA
Fatih Karagümrük Kulübü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM Grup Toplantısı'nda, "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük Spor'a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim." sözlerini sevinçle karşıladıklarını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrılan Devlet Bahçeli'nin Karagümrük'le ilgili sözleri üzerine Fatih Karagümrük Kulübü'nün sosyal medya hesabından "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nda Fatih Karagümrük sevgisini yürekten paylaşması ve kulübümüzün üyesi olma kararı büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Sayın Genel Başkanımıza aramıza 'hoş geldiniz' diyoruz" açıklaması yapılmıştı.