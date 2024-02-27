Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ile görüştü - Son dakika haberi

        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki heyetle görüştü

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.02.2024 - 15:45 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP'den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Hurma ve heyet Bahçeli'yi ziyaret ederek, kulüple ilgili bilgilendirmede bulundu.

        Parti genel merkezindeki ziyarette Bahçeli'ye, onursal üyelik beratı takdim edildi.

        BAHÇELİ: ARTIK KARAGÜMRÜKLÜYÜM

        MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sene 6 Şubat depremlerin ardından stadında oynadığı bir karşılaşmada tribünlerden yükselen "Hükümet istifa" tezahüratlarına tepki göstererek, Beşiktaş'taki üyeliğini bıraktığını da ifade ederek "Artık Karagümrüklüyüm" dedi.

        Bahçeli konuşmasında şunları söylemişti:

        "Hükümet istifa" bağırtısının koro halinde seslendirilmesi depremde hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza vahim bir saygısızlıktır. Alçakça bir kurgunun içindeler. Herkes haddini bilmelidir. Bundan böyle ben Karagümrük Sporluyum.

        REKLAM

        Tribünler çürük siyasi sloganların atılacağı mekânlar olamaz.

        Kalabalıkların arasına sızarak devlete ve hükümete meydan okunmasını provoke edenlerin önce tespiti, ardından da tecziyesi mutlaka yapılmalı, Türk sporu düştüğü karanlık dehlizden el birliğiyle çıkarılmalıdır.

        Bu hedef gerçekleşene kadar gönül verdiğim Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı tekraren ifade etmeyi milletime sadakat ve vefa borcu, felaketler karşısında da sorumluluk duygusu olarak addediyorum."

        FATİH KARAGÜMRÜK KULÜBÜ'TEN AÇIKLAMA

        Fatih Karagümrük Kulübü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM Grup Toplantısı'nda, "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük Spor'a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim." sözlerini sevinçle karşıladıklarını duyurdu.

        Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrılan Devlet Bahçeli'nin Karagümrük'le ilgili sözleri üzerine Fatih Karagümrük Kulübü'nün sosyal medya hesabından "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nda Fatih Karagümrük sevgisini yürekten paylaşması ve kulübümüzün üyesi olma kararı büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Sayın Genel Başkanımıza aramıza 'hoş geldiniz' diyoruz" açıklaması yapılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Evlendi
        Evlendi
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Türkiye’de yürüyüş yapma süresi düşüyor
        Türkiye’de yürüyüş yapma süresi düşüyor
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"