Trabzon'da haklarında arama kararı bulunan 13 kişi yakalandı
Trabzon'da, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda aralarında 4 firari hükümlünün de bulunduğu 13 kişi yakalandı.
Trabzon'da, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda aralarında 4 firari hükümlünün de bulunduğu 13 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.K, 2 yıl 9 ay hapis cezası bulunan O.B, 3 ay hapis cezası bulunan A.A. ve 2 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.R.Y'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi yakalandı.
Bu kişiler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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