Trabzon'da haklarında arama kararı bulunan 13 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.K, 2 yıl 9 ay hapis cezası bulunan O.B, 3 ay hapis cezası bulunan A.A. ve 2 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.R.Y'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi yakalandı.

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