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        Trabzon'da drift yapan 2 motosiklet sürücüsüne 92 bin 616 lira ceza

        Trabzon'da, drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 motosiklet sürücüsüne toplam 92 bin 616 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:55 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:55
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        Trabzon'da drift yapan 2 motosiklet sürücüsüne 92 bin 616 lira ceza
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        Trabzon'da, drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 motosiklet sürücüsüne toplam 92 bin 616 lira ceza verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Araklı ve Akçaabat ilçelerindeki denetimlerde, 2 motosiklet sürücüsünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

        Sürücülere, toplam 92 bin 616 lira ceza uygulandı, sürücü belgelerine ise 2 ay süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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