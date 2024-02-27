Tolga Savacı'nın eski eşi Aylin Livaneli: Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tolga Savacı'nın eski eşi Aylin Livaneli, usta oyuncunun vefatının ardından duygularına dile getirdi. Livaneli, eski eşine "Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen" dedi
Tolga Savacı, ABD'de geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata veda etti. Savacı'nın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu.
1993–1995 yılları arasında Tolga Savacı ile evlilik yaşayan eski şarkıcı ve iş kadını Aylin Livaneli acı haberin ardından duygusal bir mesaj yayınladı.
Aylin Livaneli şunları dile getirdi:
Ben ve ailem dün aldığımız acı haberle çok sarsıldık. Evliliğimizi yürütememiş olmamıza rağmen Tolga’yla birbirimize olan sevgimiz ve saygımız hiç bitmedi. Hep arkadaş kaldık. Çok özel, dürüst, zarif, mert ve Sibel’in dediği gibi savaşçıydı. Kendisi gitti, geriye acı-tatlı anılar, pişmanlıklar ve söylenmemiş sözler kaldı.
Tolga’nın güzel oğlu Atilla Toğan’ın, sevgili ablaları Zeynep Savacı ve Sibel Savacı'nın ve eşi Nermin Bezmen'in ve biricik oğlunun annesi Özlem İbrahimoğlu'nun başı sağolsun. Mekânın cennet, biliyorum. Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen. Yattığın yer incitmesin. Elveda…