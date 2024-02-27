Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçına hazır
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili oyuncular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi.
Trabzonspor ile RAMS Başakşehir'in Papara Park'ta saat 17.30'da karşılaşacağı müsabakayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.
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