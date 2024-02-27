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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Piyasalarda seçim öncesi ve sonrası beklenti ne? - İş-Yaşam Haberleri

        Piyasalarda seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?

        Yatırımcı Rehberi programının konuğu Kuveyt Türk Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bayram Veli Salur oluyor. Seçim öncesi ve sonrası piyasa beklentilerini yorumlayan Salur, Borsa İstanbul'un son dönemlerdeki hareketlerini değerlendirirken endeksi etkileyecek temel gelişmeleri de sıralıyor. Seçim sonrasında bir yabancı girişi senaryolarını değerlendiren Salur ayrıca son dönemde gündemde olan Türkiye'nin gri listeden çıkması çalışmalarına yönelik fikirlerini de paylaşıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 18:50 Güncelleme: 27.02.2024 - 18:50
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        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
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        Yatırımcı Rehberi programının konuğu Kuveyt Türk Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bayram Veli Salur oluyor. Seçim öncesi ve sonrası piyasa beklentilerini yorumlayan Salur, Borsa İstanbul'un son dönemlerdeki hareketlerini değerlendirirken endeksi etkileyecek temel gelişmeleri de sıralıyor.Seçim sonrasında bir yabancı girişi senaryolarını değerlendiren Salur ayrıca son dönemde gündemde olan Türkiye'nin gri listeden çıkması çalışmalarına yönelik fikirlerini de paylaşıyor.

        BORSADA HAYIR ZAMANI

        Katılım endekslerindeki bazı hisse senetlerine İslami kurallar gözetilerek yatırım yapılmasını sağlayan arındırmanın ele alındığı programda Salur, fonlar için olanaksız olan bu sorunu nasıl aştıklarını dile getiriyor. Salur, Türkiye'nin bir süredir yer aldığı gri liste konusundaki görüşlerini de aktararak bu listeden çıkılması durumunda olabilecekleri aktararak bu durumun piyasalara nasıl bir etkisi olabileceğini dile getiriyor.

        BELİRSİZLİK AZALDI MI?

        Türkiye’nin kredi notunun seyrinin bu yıl ve gelecek yıl nasıl olacağını anlatan Salur kur beklentisinin yanı sıra ülkenin makroekonomi konularında belirsizliklerin azalıp azalmadığını yorumluyor.

        Kuveyt Türk'ün yeni çıkardığı Teknoloji ve Enerji temalı iki yeni fonun da ele alındığı programda bu fonların ne zaman işleme açılacağı ve içerikleri hakkında bilgi veriliyor. Salur yatırımcıların bu dönemde nasıl bir portföyümüz oluşturması konusundaki tecrübelerini izleyenlere aktarıyor.

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        #Borsa İstanbul
        #Katılım Endeksi
        #yatırım fonu
        #Kuveyt Türk
        #hisse

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