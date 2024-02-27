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        Ankaragücü-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Ankaragücü-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü ile son şampiyon Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmayı kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Ankaragücü-Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 19:50 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:57
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        STAT: Eryaman

        HAKEM: Bahattin Şimşek

        SAAT: 20.45

        YAYIN: A Spor

        10' Morutan

        Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Mert, Tolga, Ali Kaan, Saponara, Morutan, Chatzigiovanis, Ali Sowe

        Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Serdar, Bonucci, Mert Müldür, Krunic, Zajc, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

        Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmayı kazanan takım adını yarı finale yazdıracak.

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        Kupada 5. turda Adanaspor'u 6-0 ile geçen sarı-lacivertliler, son 16 turunda ise deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon finalde Başakşehir'i mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

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        Ankaragücü ise üçüncü turda Arguvan'ı 2-0, dördüncü turda İskenderunspor'u 3-1, beşinci turda Çaykur Rizespor'u 3-1 ve son 16 turunda ise 24 Erzincanspor'u ise 5-1 mağlup ederek çeyrek final biletini almıştı.

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

        Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ile Joshua King kadroya alınmazken, sakatlığını atlatmasına rağmen henüz hazır olmayan Fred'in yanı sıra Çağlar Söyüncü de Ankara'ya götürülmedi.

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