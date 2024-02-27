Ankaragücü-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Ankaragücü-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü ile son şampiyon Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmayı kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Ankaragücü-Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...
STAT: Eryaman
HAKEM: Bahattin Şimşek
SAAT: 20.45
YAYIN: A Spor
10' Morutan
Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Mert, Tolga, Ali Kaan, Saponara, Morutan, Chatzigiovanis, Ali Sowe
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Serdar, Bonucci, Mert Müldür, Krunic, Zajc, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmayı kazanan takım adını yarı finale yazdıracak.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Kupada 5. turda Adanaspor'u 6-0 ile geçen sarı-lacivertliler, son 16 turunda ise deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon finalde Başakşehir'i mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.
Ankaragücü ise üçüncü turda Arguvan'ı 2-0, dördüncü turda İskenderunspor'u 3-1, beşinci turda Çaykur Rizespor'u 3-1 ve son 16 turunda ise 24 Erzincanspor'u ise 5-1 mağlup ederek çeyrek final biletini almıştı.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ile Joshua King kadroya alınmazken, sakatlığını atlatmasına rağmen henüz hazır olmayan Fred'in yanı sıra Çağlar Söyüncü de Ankara'ya götürülmedi.