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        Haberler Dünya Navalny'nin avukatı Moskova'da tutuklandı

        Navalny'nin avukatı Moskova'da tutuklandı

        Tutulduğu hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif Navalny'in avukatı Vasily Dubkov, Rusya'nın başkenti Moskova'da tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 20:28 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:28
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        Navalny'in avukatı tutuklandı
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        Rusya Devlet Başkanı Putin'in en büyük siyasi rakiplerinden biri olarak gösterilen 47 yaşındaki Rus muhalif Navalny'in, tutulduğu hapishanede 16 Şubat günü ölümünün ardından bugün de avukatı Vasily Dubkov tutuklandı.

        Dubkov, Navalny'in ölümünden 8 gün sonra cenazesinin annesi Lyudmila Navalnaya'ya teslim edilmesi sırasında Navalnaya'ya eşlik etmişti.

        Tutuklanma haberi Novaya Gazeta Europe gazetesi ve haber kuruluşu SOTA tarafından bildirildi.

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