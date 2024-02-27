Navalny'nin avukatı Moskova'da tutuklandı
Tutulduğu hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif Navalny'in avukatı Vasily Dubkov, Rusya'nın başkenti Moskova'da tutuklandı
Rusya Devlet Başkanı Putin'in en büyük siyasi rakiplerinden biri olarak gösterilen 47 yaşındaki Rus muhalif Navalny'in, tutulduğu hapishanede 16 Şubat günü ölümünün ardından bugün de avukatı Vasily Dubkov tutuklandı.
Dubkov, Navalny'in ölümünden 8 gün sonra cenazesinin annesi Lyudmila Navalnaya'ya teslim edilmesi sırasında Navalnaya'ya eşlik etmişti.
Tutuklanma haberi Novaya Gazeta Europe gazetesi ve haber kuruluşu SOTA tarafından bildirildi.