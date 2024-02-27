Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaybolmuştu, cansız bedeni bulundu - En son haberler

        Kaybolmuştu, cansız bedeni bulundu

        Denizli'de iki gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 37 yaşındaki Süleyman Özsoy'un cansız bedeni kayalık bir arazide bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 22:45 Güncelleme: 27.02.2024 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaybolmuştu, cansız bedeni bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ailesinin 25 Şubat'ta kayıp ihbarında bulunduğu Süleyman Özsoydan (37) kayalık arazide ölü bulundu.

        Bağbaşı Mahallesi'ndeki Seyir Tepesi mevkisinde dron ile yapılan tarama sırasında Özsoydan'a ait izler tespit edildi.

        Fotoğraf: AA

        Ekipler, yaklaşık 40 metre yükseklikteki kayalıkların alt bölümünde Özsoydan'ın cansız bedenini buldu.

        REKLAM

        Fotoğraf: AA

        BİR SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN ÇIKARILDI

        Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla bölgeden çıkarılan cenaze, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Serinhisar'da bir kurumda gişe memuru olarak çalışan Özsoydan, kent merkezindeki evinden 24 Şubat Cumartesi akşamı yürüyüş için ormanlık alana doğru gitmiş, kayıp ihbarı sonrası pazar günü arama çalışması başlatılmıştı.

        Fotoğraf: AA

        Bugün devam eden çalışmalarda termal dron ve iz takip köpekleri de kullanılmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fenerbahçe'ye kupada şok!
        Fenerbahçe'ye kupada şok!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Navalny'in avukatı tutuklandı
        Navalny'in avukatı tutuklandı
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        NATO ve Almanya'dan asker göndermeye izin yok
        NATO ve Almanya'dan asker göndermeye izin yok
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Bilecik merkezli 11 ilde dev operasyon
        Bilecik merkezli 11 ilde dev operasyon
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü