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        Haberler Gündem Bursa'da "Kafes-46" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı - Güncel haberler

        Bursa'da "Kafes-46" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı

        Bursa'da 3 ayrı suç örgütüne yönelik "Kafes-46" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 23:07 Güncelleme: 27.02.2024 - 23:07
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        Bursa'da "Kafes-46" operasyonu: 14 tutuklama
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        Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 24 Şubat'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 3 ayrı suç örgütü üyesi 55 zanlıya yönelik Bursa merkez ve Gemlik'te düzenlenen operasyonlarda yakalanan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 22'si sağlık kontrolünün ardından Bursa Adliyesine getirildi.

        Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarından tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden 1'inin cezaevinde olduğu, diğer 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Bursa'da 24 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda suç örgütü elebaşları B.Ç. ile O.D. olmak üzere 47 şüpheli yakalanmıştı. Diğer suç örgütü elebaşı M.T.T. ile 8 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, bir kalem tabanca, 4 kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca olmak üzere 15 tabanca, 13 av tüfeği, bir çelik yelek, çok sayıda fişek ve bir miktar para ele geçirilmişti.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 Şubat'ta "Kafes-46" operasyonunda 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da aralarında bulunduğu 47 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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