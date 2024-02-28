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        Trabzon'da trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde üç gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 09:53 Güncelleme: 28.02.2024 - 09:53
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        Trabzon'da trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde üç gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Gülbaharhatun Caddesi'nde K.M.B. yönetimindeki 34 MIA 88 plakalı otomobil ile Ö.C.A. idaresindeki 61 AGG 070 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Murat Kazancı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Murat Kazancı'nın cenazesinin, Yomra ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

        Ahmet Onur Koçal'ın da vefat ettiği kazada, 4 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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