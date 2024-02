OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi - Teknoloji Haberleri

OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi OpenAI, The New York Times'ın "telif hakkı" davası için ChatGPT'yi "hacklediğini" iddia etti​. OpenAI, gazetenin şirketin ürünlerini "hacklemesi" için birine para ödediğini söyledi

Giriş: 28.02.2024 - 01:02

