OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, The New York Times'ın telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla şirkete karşı açtığı dava için yanıltıcı deliller oluşturmak amacıyla ChatGPT'yi ve diğer yapay zeka sistemlerini "hacklediğini" ileri sürdü.

New York Güney Bölge Mahkemesine sunulan dosyaya göre, OpenAI federal yargıçtan The New York Times'ın şirkete karşı açtığı "telif hakkı" davasında gazetenin şikayetindeki 4 iddiayı reddetmesini istedi.

Fotoğraf: AP "HACKLEMESİ İÇİN PARA ÖDEDİ" The New York Times'ın şikayetinde yer alan iddiaların gazetecilik standartlarını karşılamadığını belirten OpenAI, gazetenin şirketin ürünlerini "hacklemesi" için birine para ödediğini iddia etti. REKLAM ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, 27 Aralık 2023'te yapay zeka teknolojilerinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla OpenAI ve Microsoft'a dava açmıştı.

Fotoğraf: AP "MİLYONLARCA MAKALEYİ, SOHBET ROBOTLARINI EĞİTMEK İÇİN İZİNSİZ KULLANDI" Gazete, OpenAI'ı yayımlanan milyonlarca makalesini artık güvenilir bilgi kaynağı olan haber kuruluşlarıyla rekabet eden sohbet robotlarını eğitmek için izinsiz olarak kullanmakla suçlamıştı.