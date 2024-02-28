Bursa'da 3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı

Bursa'da 3'üncü kattaki evlerinde oynarken dengesini kaybedip tutunmaya çalıştığı camın kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Şefika Ç. (11), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ressam Şefik Bursalı Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanda meydana geldi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralı olduğu belirlenen küçük kız, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; burada tedavi altına alınan Şefika Ç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şefika Ç'nin ailesi hastanede sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.