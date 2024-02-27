Trabzon'da jandarma ekiplerince 50 litre sahte içki ele geçirildi

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 35 litre el yapımı votka ve 15 litre el yapımı rakının yanı sıra 10 litre viski ele geçirildi.

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