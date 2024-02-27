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        Trabzon'da jandarma ekiplerince 50 litre sahte içki ele geçirildi

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 50 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 20:20 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:20
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        Trabzon'da jandarma ekiplerince 50 litre sahte içki ele geçirildi
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 50 litre sahte içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol ürettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 35 litre el yapımı votka ve 15 litre el yapımı rakının yanı sıra 10 litre viski ele geçirildi.

        Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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